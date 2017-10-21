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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юпп Хайнкес: мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих побед
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матча бундеслиги с "Гамбургом".
"Это будет совершенно другой матч, нежели против "Селтика". "Гамбург" играет намного лучше, чем показывают результаты. Мы едем к ним с уважением.
Мы должны продемонстрировать в гостях такой же сильный футбол и слаженную командную игру. Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих результатов. Мы не должны довольствоваться собой. У нас был хороший старт, не более.
Мы провели два матча на ноль, но у соперников все равно были моменты. Нам не хватает стабильности. Мы должны улучшить наши действия при обороне, согласованность при движении вперед и назад. Поэтому нужно работать, работать и еще раз работать!
По своему опыту могу сказать, что в первую очередь надо зарядиться уверенностью и набрать ход. Прибегать к ротации можно тогда, когда ты уверен, что это необходимо. Посмотрим, в каком физическом и психологическом состоянии наши футболисты и там определимся с составом", - цитирует Хайнкеса пресс-служба клуба.
Sports.ru
"Это будет совершенно другой матч, нежели против "Селтика". "Гамбург" играет намного лучше, чем показывают результаты. Мы едем к ним с уважением.
Мы должны продемонстрировать в гостях такой же сильный футбол и слаженную командную игру. Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих результатов. Мы не должны довольствоваться собой. У нас был хороший старт, не более.
Мы провели два матча на ноль, но у соперников все равно были моменты. Нам не хватает стабильности. Мы должны улучшить наши действия при обороне, согласованность при движении вперед и назад. Поэтому нужно работать, работать и еще раз работать!
По своему опыту могу сказать, что в первую очередь надо зарядиться уверенностью и набрать ход. Прибегать к ротации можно тогда, когда ты уверен, что это необходимо. Посмотрим, в каком физическом и психологическом состоянии наши футболисты и там определимся с составом", - цитирует Хайнкеса пресс-служба клуба.
Sports.ru
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