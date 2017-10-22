Доход "Баварии" в сезоне 2016/17 составил €640,458 млн

Доход "Баварии" в прошлом сезоне составил €640,458 млн, что является для команды рекордным результатом, сообщает пресс-служба клуба.Прибыль клуба до уплаты налогов составила €66,2 млн, после уплаты налогов — €39,19 млн, что на 18,6% превосходит показатели предыдущего года.