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Доход "Баварии" в сезоне 2016/17 составил €640,458 млн

Доход "Баварии" в прошлом сезоне составил €640,458 млн, что является для команды рекордным результатом, сообщает пресс-служба клуба.

Прибыль клуба до уплаты налогов составила €66,2 млн, после уплаты налогов — €39,19 млн, что на 18,6% превосходит показатели предыдущего года.
Теги: Бавария
Сегодня, 12:03
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