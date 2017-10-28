Тренер "Лейпцига" показывал судье повтор спорного эпизода на своем телефоне

Спортивный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник после окончания первого тайма матча с "Баварией" в рамках чемпионата страны попытался показать судье повтор спорного эпизода с помощью своего телефона.Данные действия вызвали бурную негативную реакцию у игроков "Баварии".Футболист Матс Хуммельс начал разборку с Рагником, однако игрок "РБ Лейпцига" Наби Кейта вмешался, после чего спор продолжился за пределами футбольного поля.