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Тренер "Лейпцига" показывал судье повтор спорного эпизода на своем телефоне

Спортивный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник после окончания первого тайма матча с "Баварией" в рамках чемпионата страны попытался показать судье повтор спорного эпизода с помощью своего телефона.

Данные действия вызвали бурную негативную реакцию у игроков "Баварии".

Футболист Матс Хуммельс начал разборку с Рагником, однако игрок "РБ Лейпцига" Наби Кейта вмешался, после чего спор продолжился за пределами футбольного поля.



"Газета.ру"
Теги: РБ Лейпциг Бавария
Сегодня, 00:35
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№2 Написал: Паша Разов (Сегодня, 01:00) #
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Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://qrf.in/lah3s1
Регистрация: 28.10.2017
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 00:44) #
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Болеет за:
«Реал»
Они же еще не играли ) завтра играют)
Регистрация: 31.03.2015
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