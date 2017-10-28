Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Даниэль Парехо: похудел на пять килограммов, с тех пор как "Валенсию" возглавил Тораль

Капитан "Валенсии" Даниэль Парехо рассказал, что похудел после того, как в команду пришел новый главный тренер Марселино Гарсия Тораль.

"Я потерял пять с половиной килограммов с момента прибытия Марселино в "Валенсию" и чувствую себя отлично. Я стал быстрее, прибавил в ловкости, поэтому я благодарен за диетические новшества.

Марселино многое сделал за столь короткий промежуток времени, он привнес новые идеи игры и внимательно проводит тренировки. Система тренера абсолютно подготовлена и точна, он абсолютно уверен в том, чего хочет добиться, и каждый игрок понимает такой подход", - сказал Парехо.

Газета.Ru
Теги: Валенсия
Сегодня, 10:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.