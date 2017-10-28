Даниэль Парехо: похудел на пять килограммов, с тех пор как "Валенсию" возглавил Тораль

Капитан "Валенсии" Даниэль Парехо рассказал, что похудел после того, как в команду пришел новый главный тренер Марселино Гарсия Тораль."Я потерял пять с половиной килограммов с момента прибытия Марселино в "Валенсию" и чувствую себя отлично. Я стал быстрее, прибавил в ловкости, поэтому я благодарен за диетические новшества.Марселино многое сделал за столь короткий промежуток времени, он привнес новые идеи игры и внимательно проводит тренировки. Система тренера абсолютно подготовлена и точна, он абсолютно уверен в том, чего хочет добиться, и каждый игрок понимает такой подход", - сказал Парехо.