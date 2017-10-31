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Карл-Хайнц Румменигге: "Бавария" может быть довольна работой Хайнкеса

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил, что руководство клуба ничуть не жалеет о том, что сделало ставку на Юппа Хайнкеса вместо Карло Анчелотти.

"Хайнкес отлично справляется со своими обязанностями, а команда показывает игру соответствующего уровня. "Бавария" может быть более чем довольна его работой", - приводит слова Румменигге "Чемпионат" со ссылкой на Goal.
Теги: Бавария Хайнкес
Сегодня, 08:22
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