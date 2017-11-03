Карл-Хайнц Румменигге: Анчелотти сказал, что я ему больше не начальник

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что после увольнения экс-тренер команды Карло Анчелотти сохраняет с ним хорошие отношения."После того матча с "ПСЖ" у меня была очень неприятная беседа с Анчелотти. Тогда он мне сказал, что я больше ему не начальник, но остался хорошим другом. Эти слова прекрасно отражают действительность", - сказал Румменигге.