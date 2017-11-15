Тавеккьо не уйдет с поста президента Федерации футбола Италии

Президент Итальянского союза игроков Дамиано Томмази заявил, что Карло Тавеккьо останется главой Федерации футбола Италии. Это решение он принял на саммите организации. Многие болельщики призывают к отставке 74-летнего Тавеккьо после того, как сборная Италии впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира. В стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2018 итальянцы уступили Швеции (0:1, 0:0).- Тавеккьо решил остаться и продолжить работу, - цитирует Football Italia Томмази. - Остальные сотрудники еще не приняли решения. Настроя на перемены не ощущается.