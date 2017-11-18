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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Италии
Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенского клуба в нынешнем сезоне, отказался возглавить сборную Италии.
Как сообщает Football Italia, об этом рассказал футбольный агент Джованни Бранкини. Он утверждает, что Федерация футбола Италии контактировала с Анчелотти, однако он ответил отказом в том числе из-за неопределенного положения руководства самой федерации.
Напомним, что сборная Италии осталась без главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.
Как сообщает Football Italia, об этом рассказал футбольный агент Джованни Бранкини. Он утверждает, что Федерация футбола Италии контактировала с Анчелотти, однако он ответил отказом в том числе из-за неопределенного положения руководства самой федерации.
Напомним, что сборная Италии осталась без главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.
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