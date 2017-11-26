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Юпп Хайнкес: в первом тайме мы играли слишком медленно

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес подвел итоги встречи с менхенгладбахской "Боруссией", в которой команда проиграла впервые под его руководством.

"Мы проиграли матч в первом тайме, потому что приложили слишком мало усилий в этом отрезке игры. Играли слишком медленно, не могли взвинтить темп и поймать нужный ритм.

Во втором тайме мы наиграли только на один гол. Менхенгладбах создал единственный свой момент на контратаке только в компенсированное время, больше ничего у них ничего не было. Они играли очень грамотно в защите. Поэтому моя команда приложила много усилий, много двигалась и создала несколько моментов", — сказал Хайнкес.

"Газета.ру"
Теги: Хайнкес Боруссия М Бавария
Сегодня, 14:26
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