Юпп Хайнкес до сих пор не подписал контракт с "Баварией"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал, что до сих пор не подписал свой контракт с мюнхенским клубом, сообщает AP News.О возвращении 72-летнего специалиста в "Баварию" было объявлено 6 октября. Хайнкес возглавил команду до конца текущего сезона после увольнения Карло Анчелотти.Хайнкес поведал, что финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен просил его прийти и подписать контракт, но он пока не нашёл времени, чтобы сделать это.После назначения Хайнкеса "Бавария" выиграла 10 матчей из 11 и занимает первое место в таблице Бундеслиги.