Патрик Твумаси, которым интересуется "Спартак", может перейти в "Штутгарт"

Полузащитник "Астаны" Патрик Твумаси может продолжить карьеру в "Штутгарте", сообщает Blasting News.Возможный переезд игрока из Казахстана в Германию оценивается в 2 миллиона евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Спартак".