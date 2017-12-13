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Патрик Твумаси, которым интересуется "Спартак", может перейти в "Штутгарт"

Полузащитник "Астаны" Патрик Твумаси может продолжить карьеру в "Штутгарте", сообщает Blasting News.

Возможный переезд игрока из Казахстана в Германию оценивается в 2 миллиона евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Спартак".
Теги: Астана Штутгарт Трансферы
Сегодня, 17:52
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