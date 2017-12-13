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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
08:51
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Патрик Твумаси, которым интересуется "Спартак", может перейти в "Штутгарт"
Полузащитник "Астаны" Патрик Твумаси может продолжить карьеру в "Штутгарте", сообщает Blasting News.
Возможный переезд игрока из Казахстана в Германию оценивается в 2 миллиона евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Спартак".
Возможный переезд игрока из Казахстана в Германию оценивается в 2 миллиона евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Спартак".
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