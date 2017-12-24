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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Бенфику" подозревают в подкупе судей
"Бенфика" подозревается в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает O Jogo, лиссабонцы оказывали давление на арбитров.
Отмечается, что прокуратура открыла против "Бенфики" дело. Португальскому клубу грозит снятие очков. Кроме того, у "орлов" могут отобрать титулы, а также запретить участвовать команде в местных турнирах на протяжении трех лет.
"Бенфика" является 35-кратным чемпионом Португалии, 28-кратным обладателем Кубка и 5-кратным - Суперкубка страны. Лиссабонцы являются действующими чемпионами Португалии.
Напомним, "Бенфика" была соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Армейцы дважды обыграли команду Руя Витории. На выезде португальцы были обыграны со счетом 2:1, в Москве - со счетом 2:0.
"Спорт-Экспресс"
Отмечается, что прокуратура открыла против "Бенфики" дело. Португальскому клубу грозит снятие очков. Кроме того, у "орлов" могут отобрать титулы, а также запретить участвовать команде в местных турнирах на протяжении трех лет.
"Бенфика" является 35-кратным чемпионом Португалии, 28-кратным обладателем Кубка и 5-кратным - Суперкубка страны. Лиссабонцы являются действующими чемпионами Португалии.
Напомним, "Бенфика" была соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Армейцы дважды обыграли команду Руя Витории. На выезде португальцы были обыграны со счетом 2:1, в Москве - со счетом 2:0.
"Спорт-Экспресс"
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