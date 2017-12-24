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"Бенфику" подозревают в подкупе судей

"Бенфика" подозревается в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает O Jogo, лиссабонцы оказывали давление на арбитров.

Отмечается, что прокуратура открыла против "Бенфики" дело. Португальскому клубу грозит снятие очков. Кроме того, у "орлов" могут отобрать титулы, а также запретить участвовать команде в местных турнирах на протяжении трех лет.

"Бенфика" является 35-кратным чемпионом Португалии, 28-кратным обладателем Кубка и 5-кратным - Суперкубка страны. Лиссабонцы являются действующими чемпионами Португалии.

Напомним, "Бенфика" была соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Армейцы дважды обыграли команду Руя Витории. На выезде португальцы были обыграны со счетом 2:1, в Москве - со счетом 2:0.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бенфика
Сегодня, 14:38
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24
(4)
№24 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Бенфика" подозревается в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает O Jogo, лиссабонцы оказывали давление на арбитров.


со спортсру
сначала затравили судейский корпус, судящих по правилам разогнали, в лучшем случае отправили в ФНЛ, под влиянием развязанной бездарным футбольным менеджментом истерии.Ведь априори, удалять трех игроков в матче нельзя, назначать пенальти на пятой минуте нельзя, назначать более двух пенальти нельзя. И неважно, был фол или нет. Вот и доминирует в нашем футболе простота, которая хуже воровства. Много ума ведь не надо чтобы костыльнуть соперника, отобрать мяч и убежать вперед

Большинство клубов РФПЛ даже не ставят такую задачу своим игрокам - переиграть соперника. Главное, не дать сыграть сопернику. А судьи стараются свистеть по минимуму, дабы не быть потом в центре очередной истерии. По этой причине Спартак получает от Ливерпуля 7-0. Или вы всерьез думаете что этот позор из-за того что Джикия не туда побежал или что судья поставил пенальти на пятой минуте?
Регистрация: 20.07.2009
№23 Написал: Deni Naike (Сегодня, 16:38) #
  • -3
  •  (3)
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Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 24.12.2017
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:29) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Как где красно-белые, так судейский скандальчик. Если самих гордых орлов прижали, представляю, что будет с жалкой свиньёй. От спартаковского чемпионства так и несёт запашком. После ЧМ и у нас чистка начнётся, все понимают, что дальше в таком беспределе, который творит спартак с судьями, работать нельзя. Надо нам пару лет отдохнуть от этой команды.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Бенфику подозревают в подкупе судей в Португалии, а узколобые поросята нашли связь с ЦСКА... Дебилы, что ещё сказать...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№20 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (8)

Эх, что знают они, полуграмотные и нищие европейцы про ГВК?
Регистрация: 12.11.2007
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:31) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: К.А.
Цитата: Сибирячок

не забывай, у него 15 аккаунтов, он тебя минусами забьёт.

ну так то уж прям не наговаривай на него.наверняка не больше 11 акков у этого скромняги,который за шинник "гоняет"

да больше...этому школьнику делать то нехер.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: liasport433 (Сегодня, 15:16) #
  • -5
  •  (11)

а до зенита и цска дойдет интересно?
Регистрация: 19.06.2017
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:06) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок

не забывай, у него 15 аккаунтов, он тебя минусами забьёт.

ну так то уж прям не наговаривай на него.наверняка не больше 11 акков у этого скромняги,который за шинник "гоняет"


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№16 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:04) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: tiki
умник.вот сколько читал твои комменты - вроде взрослый человек.а по ответам - школьник имбецил
ты что делать - внукам своим объясняй.понял?

Что ж ты такой ослина то? Опять не понял? НЕ ПИШИ МНЕ БОЛЬШЕ. НЕ ПИШИ,

да ты не плачь


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:03) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
умник.вот сколько читал твои комменты - вроде взрослый человек.а по ответам - школьник имбецил
ты что делать - внукам своим объясняй.понял?

Что ж ты такой ослина то? Опять не понял? НЕ ПИШИ МНЕ БОЛЬШЕ. НЕ ПИШИ,


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:01) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: tiki
Цитата: Сибирячок
Цитата: Dragon
а Ливер кто то подозревает?Нет,а Бенфику подозревают,так что стрелки не нужно тут переводить ослик

Оставь дебила в покое, бесполезно ему что-либо объяснять. Трусость в интернете можно скрыть, а тупость никогда. Плюнь.

именно этим ты тут и грешишь

Пиши четырёхпалому, а ко мне не лезь. Хорошо понял?

умник.вот сколько читал твои комменты - вроде взрослый человек.а по ответам - школьник имбецил
ты что делать - внукам своим объясняй.понял?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№13 Написал: Dragon (Сегодня, 14:58) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Сибирячок
не забывай, у него 15 аккаунтов, он тебя минусами забьёт.

ну а что ему еще остается от бессилия и злобы?))
Регистрация: 28.02.2017
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:58) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
Цитата: Сибирячок
Цитата: Dragon
а Ливер кто то подозревает?Нет,а Бенфику подозревают,так что стрелки не нужно тут переводить ослик

Оставь дебила в покое, бесполезно ему что-либо объяснять. Трусость в интернете можно скрыть, а тупость никогда. Плюнь.

именно этим ты тут и грешишь

Пиши четырёхпалому, а ко мне не лезь. Хорошо понял?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:57) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Dragon
согласен,там клиника уже

не забывай, у него 15 аккаунтов, он тебя минусами забьёт.

по себе других не судят
Регистрация: 7.09.2015
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:56) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Dragon
согласен,там клиника уже

не забывай, у него 15 аккаунтов, он тебя минусами забьёт.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Dragon (Сегодня, 14:55) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Сибирячок
Оставь дебила в покое, бесполезно ему что-либо объяснять. Трусость в интернете можно скрыть, а тупость никогда. Плюнь.

согласен,там клиника уже

Цитата: sraptakpain
а причем тут ослик?я нигде не писал что за коней гоняю.
плюс это такой же факт, как и твой

да это итак ясно по твоим высерам в защиту Гинерка,ты можешь хоть обложиться шинниками,но свою конскую натуру ты не скроешь
Регистрация: 28.02.2017
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: Dragon
а Ливер кто то подозревает?Нет,а Бенфику подозревают,так что стрелки не нужно тут переводить ослик

Оставь дебила в покое, бесполезно ему что-либо объяснять. Трусость в интернете можно скрыть, а тупость никогда. Плюнь.

именно этим ты тут и грешишь


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:49) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Dragon
а Ливер кто то подозревает?Нет,а Бенфику подозревают,так что стрелки не нужно тут переводить ослик

Оставь дебила в покое, бесполезно ему что-либо объяснять. Трусость в интернете можно скрыть, а тупость никогда. Плюнь.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:49) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Dragon
Цитата: sraptakpain
афигеть.а ливер был соперником сраптака.и что дальше?

а Ливер кто то подозревает?Нет,а Бенфику подозревают,так что стрелки не нужно тут переводить ослик

а причем тут ослик?я нигде не писал что за коней гоняю.
плюс это такой же факт, как и твой
то, что они творят в своей португалии - дело их
тогда такие же предъявы школьника накатай на оф мыло МЮ, Базеля
но нет, ты ж не станешь.мозгов то хватает тупо высер накатать.
воскресенье...день..бухой?не протрезвел?или просто дурак?
Регистрация: 7.09.2015
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 14:46) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: sraptakpain
афигеть.а ливер был соперником сраптака.и что дальше?

а Ливер кто то подозревает?Нет,а Бенфику подозревают,так что стрелки не нужно тут переводить ослик,там разберутся))
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:45) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Dragon
Цитата: sraptakpain
во, ждал твоего высера тут)что и подтверждает мои слова в другой теме

читай что написано в новости в последнем абзаце:
Напомним, "Бенфика" была соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Армейцы дважды обыграли команду Руя Витории. На выезде португальцы были обыграны со счетом 2:1, в Москве - со счетом 2:0.

афигеть.а ливер был соперником (хотя соперником сраптк сложно назвать) сраптака.и что дальше?лечись...хотел было написать мужик..но тут вряд ли
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 14:43) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: sraptakpain
во, ждал твоего высера тут)что и подтверждает мои слова в другой теме

читай что написано в новости в последнем абзаце:
Напомним, "Бенфика" была соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Армейцы дважды обыграли команду Руя Витории. На выезде португальцы были обыграны со счетом 2:1, в Москве - со счетом 2:0.
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Dragon
вот где собака зарыта,значит и до Гинера доберутся,слишком подозрительны были матчи Цска против Бенфики

во, ждал твоего высера тут)что и подтверждает мои слова в другой теме
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: Dragon (Сегодня, 14:40) #
  • -7
  •  (21)
Болеет за:
«Ювентус»
вот где собака зарыта,значит и до Гинера доберутся,слишком подозрительны были матчи Цска против Бенфики
Регистрация: 28.02.2017
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