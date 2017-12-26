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Сын Патрика Клюйверта может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему голландского "Аякса" Джастину Клюйверту.

По информации Daily Mail, скауты английского клуба следят за сыном бывшего игрока "Барселоны" Патрика Клюйверта в течение последнего года.

Ранее Клюйверта оформил первый хет-трик в карьере во встрече 13-го тура чемпионата Голландии против клуба "Рода".

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Аякс Трансферы
Сегодня, 18:29
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