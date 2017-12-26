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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сын Патрика Клюйверта может перейти в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему голландского "Аякса" Джастину Клюйверту.
По информации Daily Mail, скауты английского клуба следят за сыном бывшего игрока "Барселоны" Патрика Клюйверта в течение последнего года.
Ранее Клюйверта оформил первый хет-трик в карьере во встрече 13-го тура чемпионата Голландии против клуба "Рода".
"Газета.ру"
По информации Daily Mail, скауты английского клуба следят за сыном бывшего игрока "Барселоны" Патрика Клюйверта в течение последнего года.
Ранее Клюйверта оформил первый хет-трик в карьере во встрече 13-го тура чемпионата Голландии против клуба "Рода".
"Газета.ру"
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