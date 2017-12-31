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Леон Горетцка летом перейдет в "Баварию"

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка определился со своим будущим, сообщает Sports.ru со ссылкой на Bild.

22-летний немец имел предложения от ряда топ-клубов Европы, однако всерьез рассматривал только варианты с "Баварией", "Ливерпулем" и "Барселоной".

Английскому клубу хавбек отказал быстро, "Барселона" получила отказ чуть позже. Горетцка принял решение не покидать бундеслигу и посчитал лучшим вариантом переход в "Баварию", с которой у футболиста уже есть договоренность. Он присоединится к мюнхенской команде летом в качестве свободного агента.
Теги: Бавария Шальке
Вчера, 21:19
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