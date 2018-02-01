Роберто Манчини является одним из кандидатов на пост наставника сборной Италии

Помощник комиссара Итальянской федерации футбола (FIGC) Алессандро Костакурта сообщил, что организация рассматривает главного тренера "Зенита" Роберто Манчини на пост наставника сборной Италии."Мы должны в скором времени начать переговоры. Не торопимся, но хотелось бы закрыть этот вопрос как можно быстрее. Многие имена кандидатов вы уже слышали. Некоторые провели со мной много матчей во время карьеры игрока. Манчини - один из них. Что касается Конте, то он сотворил чудо на прошлом Евро", - цитирует Костакурту Football Italia.Напомним, Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года, подписав контракт на 3 сезона с возможностью продления еще на 2.