Роберт Левандовски может летом уйти из "Баварии"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен летом сменить команду, сообщает Sky Sports.По информации издания, на игрока претендуют английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед".Отмечается, что ситуация с будущим 29-летнего игрока прояснится в ближайшие недели.