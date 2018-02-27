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Роберт Левандовски может летом уйти из "Баварии"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски намерен летом сменить команду, сообщает Sky Sports.

По информации издания, на игрока претендуют английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что ситуация с будущим 29-летнего игрока прояснится в ближайшие недели.

"Газета.ру"
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 02:17
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