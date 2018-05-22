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The Telegraph: "Челси" готов предложить за Левандовски 100 млн фунтов

Роберт Левандовски стал приоритетной трансферной целью лондонского "Челси".

Клуб Романа Абрамовича готов отдать за лучшего бомбардира Бундеслиги 100 млн фунтов. Левандовски готов покинуть Мюнхен.

Все зависит от руководства "Баварии", которое ранее категорически отвергало все предложения по польскому форварду. Ситуация по трансферу должна решиться до Чемпионата мира

The Telegraph
Теги: Левандовски Бавария Челси
Сегодня, 10:05
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(1)
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:15) #
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online

Центробанк видимо уже помог, стонущему под санкциями абрамовичу
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нафиг в это днище идти, пусть уж в Реал чешет.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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