The Telegraph: "Челси" готов предложить за Левандовски 100 млн фунтов

Роберт Левандовски стал приоритетной трансферной целью лондонского "Челси".Клуб Романа Абрамовича готов отдать за лучшего бомбардира Бундеслиги 100 млн фунтов. Левандовски готов покинуть Мюнхен.Все зависит от руководства "Баварии", которое ранее категорически отвергало все предложения по польскому форварду. Ситуация по трансферу должна решиться до Чемпионата мира