Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4048
Отдых в Крыму. 174
Ситуация на юго-востоке Украины 119303
Зенит 104531
КБ-Гостевая 26609
Курилка 1512
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709

Новости партнеров

Радамель Фалькао приговорен к 16 месяцам тюрьмы и оштрафован на 9 млн евро

Испанский суд признал экс-форварда "Атлетико", а ныне игрока "Монако" Радамеля Фалькао виновным в уклонении от уплаты налогов.

Колумбийского нападающего приговорили к 16 месяцам тюрмы и оштрафовали на 9 млн евро.

Согласно испанскому законодательству, при отсутствии судимости ранее такое наказание не влечет за собой тюремного заключения.

Фалькао обвиняют в махинациях на сумму 822609 евро в 2012 году и 4839253 евро в 2013 году.

Marca
Теги: Фалькао
Сегодня, 09:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 10:40) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: afelayz
Цитата: Volodia379
Ни посмотрели что звезда мирового уровня!

Но сидеть он вроде не будет...

Сидеть не будет так хоть деньги отдаст!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ivasi
Цитата: К.А.
из-за того что зажал 560 к попал на 9 лямов.не хило так.

4,5 ляма общая сумма

да,пропустил 1 цифирь


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Ни посмотрели что звезда мирового уровня!

Но сидеть он вроде не будет...
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: К.А.
из-за того что зажал 560 к попал на 9 лямов.не хило так.

4,5 ляма общая сумма
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Рамадель приезжай к нам в Питер, тут тебя на руках носить будут,а Миллер поможет доходы все спрятать


--------------------
Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 09:43) #
  • +5
  •  (5)

Ни посмотрели что звезда мирового уровня! А у нас Динамо разворовали и обонкротили и все чики-пуки! Аджоеви пердуны генералы дальше рулят! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
из-за того что зажал 560 к попал на 9 лямов.не хило так.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.