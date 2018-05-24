Радамель Фалькао приговорен к 16 месяцам тюрьмы и оштрафован на 9 млн евро

Испанский суд признал экс-форварда "Атлетико", а ныне игрока "Монако" Радамеля Фалькао виновным в уклонении от уплаты налогов.Колумбийского нападающего приговорили к 16 месяцам тюрмы и оштрафовали на 9 млн евро.Согласно испанскому законодательству, при отсутствии судимости ранее такое наказание не влечет за собой тюремного заключения.Фалькао обвиняют в махинациях на сумму 822609 евро в 2012 году и 4839253 евро в 2013 году.