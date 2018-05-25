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"Ювентус" выкупил у "Баварии" Дугласа Косту

По данным немецких СМИ, "Ювентус" сегодня оформил трансфер полузащитника "Баварии" Дугласа Косты.

27-летний бразилец находился в аренде в "Юве" весь прошлый сезон. Если информация о трансфере подтвердится, Коста станет рекордной продажей "Баварии" в истории.
Теги: Дуглас Коста Ювентус Бавария
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