Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119348
|КБ-Гостевая
|26630
|Политика и события в стране и мире
|4111
|Отдых в Крыму.
|179
|Курилка
|1521
|Зенит
|104576
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|66
|Mузыка
|5711
Новости партнеров
Лента новостей:
14:27
Гарет Бэйл: забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола - это настоящая мечта (2)
Гарет Бэйл: забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола - это настоящая мечта (2)
13:37
Криштиану Роналду: не могу гарантировать, что останусь в "Реале". В ближайшие дни я выскажусь (7)
Криштиану Роналду: не могу гарантировать, что останусь в "Реале". В ближайшие дни я выскажусь (7)
10:32
Хабиб Нурмагомедов: всегда мечтал попасть на финал ЛЧ, да еще и на матч лучшей команды в истории
Хабиб Нурмагомедов: всегда мечтал попасть на финал ЛЧ, да еще и на матч лучшей команды в истории
07:39
"Фулхэм" получит 175 млн фунтов вследствие победы над "Астон Виллой" в плей-офф чемпионшипа (2)
"Фулхэм" получит 175 млн фунтов вследствие победы над "Астон Виллой" в плей-офф чемпионшипа (2)
02:19
«Реалу» не нужен тренер-тактик, «Ливерпуль» ещё не готов к победе: мысли по итогам финала Лиги чемпионов (3)
«Реалу» не нужен тренер-тактик, «Ливерпуль» ещё не готов к победе: мысли по итогам финала Лиги чемпионов (3)
Вчера, 23:39
"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (49)
"Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов (49)
Вчера, 23:25
Геннадий Орлов: "Зенит" решил объявить имя нового главного тренера к середине недели (7)
Геннадий Орлов: "Зенит" решил объявить имя нового главного тренера к середине недели (7)
Вчера, 23:15
Гаджи Гаджиев: пермский край дал "Амкару" 200 миллионов? Клуб заплатил 194 миллиона рублей налогов (1)
Гаджи Гаджиев: пермский край дал "Амкару" 200 миллионов? Клуб заплатил 194 миллиона рублей налогов (1)
Вчера, 23:04
Сборная России всей командой смотрит финал Лиги чемпионов (3)
Сборная России всей командой смотрит финал Лиги чемпионов (3)
Вчера, 22:21
Юрий Газинский: были предложения от "Зенита" и "Спартака" (2)
Юрий Газинский: были предложения от "Зенита" и "Спартака" (2)
Вчера, 22:19
Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото) (18)
Мохамед Салах получил травму и в слезах покинул поле (фото) (18)
Криштиану Роналду: не могу гарантировать, что останусь в "Реале". В ближайшие дни я выскажусь
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов сообщил, что в ближайшее время намерен сделать заявление.
"Это не был идеальный момент, чтобы что-то говорить. Мы сделали нечто экстраординарное, это уникальный момент. Я высказался о будущем, и я не должен был этого делать. Но что-то произойдет. Это не был надлежащий момент, но я говорил честно.
Не могу гарантировать, что проведу в "Реале" еще год. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь – это не только слава", - цитирует Роналду Marca.
"Это не был идеальный момент, чтобы что-то говорить. Мы сделали нечто экстраординарное, это уникальный момент. Я высказался о будущем, и я не должен был этого делать. Но что-то произойдет. Это не был надлежащий момент, но я говорил честно.
Не могу гарантировать, что проведу в "Реале" еще год. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь – это не только слава", - цитирует Роналду Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.