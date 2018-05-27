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Криштиану Роналду: не могу гарантировать, что останусь в "Реале". В ближайшие дни я выскажусь

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов сообщил, что в ближайшее время намерен сделать заявление.

"Это не был идеальный момент, чтобы что-то говорить. Мы сделали нечто экстраординарное, это уникальный момент. Я высказался о будущем, и я не должен был этого делать. Но что-то произойдет. Это не был надлежащий момент, но я говорил честно.

Не могу гарантировать, что проведу в "Реале" еще год. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь – это не только слава", - цитирует Роналду Marca.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 13:37
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7
(0)
№7 Написал: pisto (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Выскажется, после того как разъяснится ситуация с Семаком
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:29) #
  • -2
  •  (2)

лад,
on znaet sebe zenu. prichem sdes alchnost?!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: лад USSR (Сегодня, 14:21) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Скорее всего коммерческие дела - контракт получше выбивает. Алчность - не порок!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:07) #
  • -2
  •  (2)

да уже в финале его не было
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь – это не только слава

Неужто за ромбик поедет играть?

вряд ли....ему "лазурный" БЛИЖЕ.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:39) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь – это не только слава

Неужто за ромбик поедет играть?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неужели в монастырь? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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