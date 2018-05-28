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Роберто Манчини: я верю в Балотелли

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что надеется на нападающего Марио Балотелли, которого вернул в состав команды.

"Сегодня мой первый товарищеский матч во главе сборной, важно начать хорошо. Не могу назвать состав, но одно скажу точно: место в воротах займет Доннарумма. Балотелли? Я верю в Марио. Он один из наших лучших форвардов, и я надеюсь, в будущем он принесет нам пользу, потому что еще молод. Все зависит от него", - цитирует Манчини Football Italia
Итальянцы сегодня проведут товарищеский матч с Саудовской Аравией.
Теги: Манчини Балотелли Сборная Италии
Сегодня, 08:08
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№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 09:35) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В аргентинцев ты тоже верил....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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