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Голкипер "Байера" Лено перейдет в "Наполи"
Голкипер "Байера" и национальной сборной Германии по футболу Бернд Лено в ближайшее время станет игроком "Наполи".
Об этом заявил агент Фабио Париси.
"Сейчас идут переговоры, и мы предпринимаем шаги. Я не буду говорить, что это большие шаги, но есть прогресс. Без сомнения, Лено — это цель "Наполи". Я не думаю, что футболист хочет ждать окончания чемпионата мира — 2018. Есть базовое соглашение с Лено. Мы обсуждали цифры, которые ему понравились", — приводит слова Париси CalcioNapoli24.
26-летний немец в минувшем сезоне провел 38 матчей, в которых пропустил 49 мячей. Он вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира — 2018.
"Газета.ру"
Об этом заявил агент Фабио Париси.
"Сейчас идут переговоры, и мы предпринимаем шаги. Я не буду говорить, что это большие шаги, но есть прогресс. Без сомнения, Лено — это цель "Наполи". Я не думаю, что футболист хочет ждать окончания чемпионата мира — 2018. Есть базовое соглашение с Лено. Мы обсуждали цифры, которые ему понравились", — приводит слова Париси CalcioNapoli24.
26-летний немец в минувшем сезоне провел 38 матчей, в которых пропустил 49 мячей. Он вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира — 2018.
"Газета.ру"
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