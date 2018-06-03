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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ансальди назвали придурком после его фото с женой в ванной
Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Нестор Клаусен назвал Кристиана Ансальди придурком за то, что он в своем "инстаграме" опубликовал фотографию с женой в ванной. По словам Клаусена, комментарии к такого рода фото могут вызвать гнев у Ансальди, а это крайне нежелательно во время подготовки к чемпионату мира. Клаусен заявил, что если бы он сделал это, то чувствовал бы себя придурком.
"Игрок должен не злиться, а оставаться сконцентрированным. Футболисты представляют не команду, а страну со всей ее историей", — приводит слова Клаусена Ole.
Sport24
"Игрок должен не злиться, а оставаться сконцентрированным. Футболисты представляют не команду, а страну со всей ее историей", — приводит слова Клаусена Ole.
Sport24
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