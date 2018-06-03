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Ансальди назвали придурком после его фото с женой в ванной

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Нестор Клаусен назвал Кристиана Ансальди придурком за то, что он в своем "инстаграме" опубликовал фотографию с женой в ванной. По словам Клаусена, комментарии к такого рода фото могут вызвать гнев у Ансальди, а это крайне нежелательно во время подготовки к чемпионату мира. Клаусен заявил, что если бы он сделал это, то чувствовал бы себя придурком.

"Игрок должен не злиться, а оставаться сконцентрированным. Футболисты представляют не команду, а страну со всей ее историей", — приводит слова Клаусена Ole.



Sport24
Сегодня, 22:31
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5
(2)
№5 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Никакого отношения в чемпионату мира. Просто кто-то любит фоткаться в ванной.

А кто-то бананы ест или в караоке поет.

Редкостная хрень. Спасибо тому, кто радует такими гомно-новостями. Премию, ему что-ли выпишите.

Три бутылки пены для ванной, к примеру.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Действительно придурок
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 23:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
если мужик с бабой в ванной придурок,то кто тогда какорин с мамаевым после фоток в ванной?нет,кто они это и так понятно...но все же?..


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 23:03) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
а кто фоткал-то?

друг семьи :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:00) #
  • +1
  •  (1)
online

а кто фоткал-то? smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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