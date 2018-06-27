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Душан Тадич близок к переходу из "Саутгемптона" в "Аякс" за 18 млн фунтов

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич близок к переходу в "Аякс".

Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов фунтов. Сделка почти согласована.

Sky Sports
Теги: Аякс Саутгемптон
Сегодня, 12:02
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