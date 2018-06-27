Душан Тадич близок к переходу из "Саутгемптона" в "Аякс" за 18 млн фунтов

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11:45
Полузащитник сборной Перу Каррильо: футбол несправедлив. Мы были намного лучше, чем Дания и Франция (1)
Полузащитник сборной Перу Каррильо: футбол несправедлив. Мы были намного лучше, чем Дания и Франция (1)
11:15
Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них (8)
Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них (8)
10:37
Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E"
Выкарабкаются ли братушки? Превью игрового дня, в котором решится, кто выйдет из групп "F" и "E"
10:07
Марадона: в ходе матча с Нигерией мне стало плохо, но мне вкололи адреналин и все стало хорошо (6)
Марадона: в ходе матча с Нигерией мне стало плохо, но мне вкололи адреналин и все стало хорошо (6)
08:45
Аргентинцы в матче с Нигерией выпустили свой самый возрастной стартовый состав на ЧМ в истории
Аргентинцы в матче с Нигерией выпустили свой самый возрастной стартовый состав на ЧМ в истории
08:41
"Вольфсбург" приобрел третьего бомбардира голландской лиги Ваутера Вегорста за 10,5 млн евро (1)
"Вольфсбург" приобрел третьего бомбардира голландской лиги Ваутера Вегорста за 10,5 млн евро (1)
Вчера, 23:43
Маркус Берг пожаловался в ФИФА на допинг-офицера
Маркус Берг пожаловался в ФИФА на допинг-офицера
Вчера, 23:28
Марко Асенсио: футболисты сборной России опасны в атаке (3)
Марко Асенсио: футболисты сборной России опасны в атаке (3)
Вчера, 23:11
Месси покорил Санкт-Петербург (8)
Месси покорил Санкт-Петербург (8)
Вчера, 23:11
Лионель Месси признан лучшим игроком матча Аргентина - Нигерия (4)
Лионель Месси признан лучшим игроком матча Аргентина - Нигерия (4)
Вчера, 22:54
Сборная Хорватии вырвала победу в матче с Исландией (4)
Сборная Хорватии вырвала победу в матче с Исландией (4)
Вчера, 22:41
Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча ЧМ-2018 (3)
Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча ЧМ-2018 (3)
Вчера, 22:04
Андрей Созин: вчерашний матч с Уругваем на многое открыл глаза (8)
Андрей Созин: вчерашний матч с Уругваем на многое открыл глаза (8)
Вчера, 21:57
Дания – Франция: фотоотчет встречи
Дания – Франция: фотоотчет встречи
Вчера, 21:23
Арзани: думаю, что нам не повезло (1)
Арзани: думаю, что нам не повезло (1)
Вчера, 20:39
Илья Кутепов: что могу сказать о Рамосе и Пике? Это "Реал" и "Барселона", что тут ещё говорить (6)
Илья Кутепов: что могу сказать о Рамосе и Пике? Это "Реал" и "Барселона", что тут ещё говорить (6)
Вчера, 20:29
Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию (24)
Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию (24)
Вчера, 20:21
Исландия – Хорватия: стали известны стартовые составы (2)
Исландия – Хорватия: стали известны стартовые составы (2)
Вчера, 20:08
Нигерия – Аргентина: стартовые составы (10)
Нигерия – Аргентина: стартовые составы (10)
Вчера, 19:18
Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70 (3)
Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70 (3)
Вчера, 19:13
Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мира
Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мира
Вчера, 19:04
Встречу Дания - Франция посетили 78 011 зрителей (1)
Встречу Дания - Франция посетили 78 011 зрителей (1)
Душан Тадич близок к переходу из "Саутгемптона" в "Аякс" за 18 млн фунтов
Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич близок к переходу в "Аякс".
Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов фунтов. Сделка почти согласована.
Sky Sports
Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов фунтов. Сделка почти согласована.
Sky Sports
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