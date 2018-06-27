Душан Тадич близок к переходу из "Саутгемптона" в "Аякс" за 18 млн фунтов

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич близок к переходу в "Аякс".Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов фунтов. Сделка почти согласована.