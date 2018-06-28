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"Милан" отстранен от Лиги Европы за нарушение финансового фэйр-плей

УЕФА вынес наказание "Милану" за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Организация пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил принципы ФФП, в частности, правило бюджетного баланса.

"Милан" не примет участия в ближайшем розыгрыше еврокубков, в который он пробьется на протяжении следующих двух лет. Фактически это означает, что клуб пропустит Лигу Европы в сезоне-2018/19. "Милан" ранее получил право на участие в этом турнире, заняв 6-е место в серии А.

UEFA
Теги: Милан
Сегодня, 09:13
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10
(1)
№10 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
по моему самое ип нутое правило в футболе ,после лимита в РФПЛ (он вне конкуренции). какая вам раздница кого и за какие деньги клуб себе может позволить купить?! Зачем пытаться всех прировнять ? Правило нищебродов и завистников у которых нет денег на трансферы
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mospar
Удивительно что и за нашими клубами ведут наблюдения, а бюджеты то в десятки раз менше ПСЖ,Барселоны,Реала и многих других.

а причем тут большой бюджет-маленький бюджет?смысл ффп в том,чтобы клубы жили по средствАм.сколько заработал,столько и трать.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 09:49) #
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Цитата: mospar
Удивительно что и за нашими клубами ведут наблюдения, а бюджеты то в десятки раз менше ПСЖ,Барселоны,Реала и многих других. Что-то не совсем понятные и правильные критерии в этом ФФП.

Причем тут бюджеты. Считается соотношение прибыли/траты. Даже если ты 1000 прибыли получил,а 1500 потратил,то все,нарушил ФФП. Ты не должен тратить больше,чем зарабатываешь.
В ПСЖ,наверное,смеются над Миланом


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mospar
Удивительно что и за нашими клубами ведут наблюдения, а бюджеты то в десятки раз менше ПСЖ,Барселоны,Реала и многих других. Что-то не совсем понятные и правильные критерии в этом ФФП.

Цитата: sparwik53
Не "все богатые" плачут, а только по выбору.


Шейханутых не трогают.
У них власть и нефть, а футбол, как известно, "вне политики".


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: penser (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
Значит повезло Сампдории как и нашему клубу Уфа,похожие ситуации.
Регистрация: 16.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:45) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: mospar
Что-то не совсем понятные и правильные критерии в этом ФФП.

Объяснение только одно - всегда будут правы богатые клубы,а для остальных придуман ФФП,чтобы даже думать не могли о конкуренции с ними.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: mospar (Сегодня, 09:42) #
  • +4
  •  (4)

Удивительно что и за нашими клубами ведут наблюдения, а бюджеты то в десятки раз менше ПСЖ,Барселоны,Реала и многих других. Что-то не совсем понятные и правильные критерии в этом ФФП.
Регистрация: 20.05.2016 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:38) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не "все богатые" плачут, а только по выбору.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Там шейхи - они неприкасаемые
Цитата: serega_user
Организация пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил принципы ФФП, в частности, правило бюджетного баланса.


А как же ПСЖ, Сити?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:18) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Организация пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил принципы ФФП, в частности, правило бюджетного баланса.


А как же ПСЖ, Сити?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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