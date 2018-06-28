"Милан" отстранен от Лиги Европы за нарушение финансового фэйр-плей

УЕФА вынес наказание "Милану" за нарушение правил финансового фэйр-плей.Организация пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил принципы ФФП, в частности, правило бюджетного баланса."Милан" не примет участия в ближайшем розыгрыше еврокубков, в который он пробьется на протяжении следующих двух лет. Фактически это означает, что клуб пропустит Лигу Европы в сезоне-2018/19. "Милан" ранее получил право на участие в этом турнире, заняв 6-е место в серии А.