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Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" - теперь он самый высокооплачиваемы игрок клуба

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с форвардом сборной Египта Мохамедом Салахом.

По данным британской прессы, соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроков "Ливерпуля".

Салах перешел в английский клуб в июне 2017 года из "Ромы". Всего на счету Салаха 44 гола в 52 матчах за "Ливерпуль".
Теги: Салах Ливерпуль
Сегодня, 13:27
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:10) #
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Цитата: К.А.
больше 9 лямов фунтов в год?и это все из-за гола с пенальти нам?)))

нуда, он же кроме как с нами в течение года ни скем не играл, выходит что да, за пенальти с нами


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
больше 9 лямов фунтов в год?и это все из-за гола с пенальти нам?)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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