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Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" - теперь он самый высокооплачиваемы игрок клуба
"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с форвардом сборной Египта Мохамедом Салахом.
По данным британской прессы, соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроков "Ливерпуля".
Салах перешел в английский клуб в июне 2017 года из "Ромы". Всего на счету Салаха 44 гола в 52 матчах за "Ливерпуль".
По данным британской прессы, соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2023 года, а его зарплата выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроков "Ливерпуля".
Салах перешел в английский клуб в июне 2017 года из "Ромы". Всего на счету Салаха 44 гола в 52 матчах за "Ливерпуль".
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