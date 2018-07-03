ФИФА оштрафовала швейцарцев на 35 тысяч франков за поведение членов делегации

ФИФА изучила ситуацию с поведением членов делегации Швейцарии во время матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 с Коста-Рикой (2:2).Три представителя швейцарской делегации появились на поле без необходимых аккредитаций, после чего один из них оскорбил офицера ФИФА по безопасности.За это их оштрафовали на 35 тысяч франков.