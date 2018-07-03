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ФИФА оштрафовала швейцарцев на 35 тысяч франков за поведение членов делегации
ФИФА изучила ситуацию с поведением членов делегации Швейцарии во время матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 с Коста-Рикой (2:2).
Три представителя швейцарской делегации появились на поле без необходимых аккредитаций, после чего один из них оскорбил офицера ФИФА по безопасности.
За это их оштрафовали на 35 тысяч франков.
Sports.ru
Три представителя швейцарской делегации появились на поле без необходимых аккредитаций, после чего один из них оскорбил офицера ФИФА по безопасности.
За это их оштрафовали на 35 тысяч франков.
Sports.ru
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