В "Аяксе" подтвердили желание вернуть Дэйли Блинда

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подтвердил, что в клубе заинтересован в возвращении защитника "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинда.По данным Sky Sports, возможный камбэк футболиста зависит от результата переговоров по аргентинскому беку "Бока Хуниорс" Лисандро Магальяну. Аяксиды планируют приобрести или одного, или другого игрока, но не обоих вместе.