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Четыре европейских клуба интересуются Паваром

Защитник немецкого "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар заинтересовал четыре европейских топ-клуба.

По информации Team Talk, удачное выступление француза на чемпионате мира в России заставило обратить на себя внимание такие клубы, как "ПСЖ", "Бавария", "Атлетико" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что руководство "шпор" уже связалось со "Штутгартом" и готово предложить немецкому клубу около €50 млн за трансфер футболиста.

"Газета.ру"
Теги: Трансферы Штутгарт
Сегодня, 12:53
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