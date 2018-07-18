Четыре европейских клуба интересуются Паваром

Защитник немецкого "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар заинтересовал четыре европейских топ-клуба.По информации Team Talk, удачное выступление француза на чемпионате мира в России заставило обратить на себя внимание такие клубы, как "ПСЖ", "Бавария", "Атлетико" и "Тоттенхэм".Отмечается, что руководство "шпор" уже связалось со "Штутгартом" и готово предложить немецкому клубу около €50 млн за трансфер футболиста.