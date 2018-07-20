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"Тики тики пумба!" - фарерский клуб необычно отметил выход в следующий раунд Лиги Европы (видео)

Фарерский клуб "Б-36 Торсхавн" необычно празднует выход во 2-й раунд Лиги Европы.


Сегодня, 20:51
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5
(1)
№5 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Почти как Спартак,когда после 16 лет взяли чемпионство! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№4 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
Цитата: coban
Бл..что это?
Дураки какие то..

фареры не часто проходят.им простительно


Они случаем не тебе поклоняются ? laughing laughing laughing
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:57) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: coban
Бл..что это?
Дураки какие то..

фареры не часто проходят.им простительно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: coban
Бл..что это?
Дураки какие то..

да лан те.радуются люди


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 20:54) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Бл..что это?
Дураки какие то..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
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