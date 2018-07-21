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17-летний полузащитник "Ванкувера" Альфонсо Дэвис перейдет в "Баварию" за 12 млн долларов

"Бавария" близка к трансферу полузащитника "Ванкувер Уайткэпс" Альфонсо Дэвиса, утверждает интернет-портал The Athletic.

Сумма трансфера составит 12 млн долларов. Если трансфер состоится, это будет рекордная продажа игрока из MLS.

В нынешнем сезоне канадский игрок африканского происхождения провёл 20 матчей в регулярном чемпионате MLS и забил 3 гола.

На счету Дэвиса также 6 матчей и 3 гола за сборную Канады.
Теги: Бавария
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