Sky Germany сообщает, что Жером Боатенг близок к переходу в "ПСЖ".Соглашение еще не достигнуто, но переговоры вступили в заключительную стадию. Ранее сообщалось, что парижский клуб сделал "Баварии" предложение в 35 миллионов евро. Самому Боатенгу при этом было обещано 8 миллионов евро в год.