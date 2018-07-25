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Жером Боатенг близок к переходу в "ПСЖ"
Sky Germany сообщает, что Жером Боатенг близок к переходу в "ПСЖ".
Соглашение еще не достигнуто, но переговоры вступили в заключительную стадию. Ранее сообщалось, что парижский клуб сделал "Баварии" предложение в 35 миллионов евро. Самому Боатенгу при этом было обещано 8 миллионов евро в год.
Соглашение еще не достигнуто, но переговоры вступили в заключительную стадию. Ранее сообщалось, что парижский клуб сделал "Баварии" предложение в 35 миллионов евро. Самому Боатенгу при этом было обещано 8 миллионов евро в год.
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