"Бавария" подтвердила, что "ПСЖ" ведёт переговоры с Боатенгом

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о переговорах между защитником команды Жеромом Боатенгом и «Пари Сен-Жермен».«В настоящий момент нет переговоров между клубами, но агенты Боатенга контактируют с «ПСЖ». Нам нужно подождать и посмотреть, удастся ли нам договориться о трансфере. Нам надо определить сумму, которая устроит обе стороны. В принципе, даже если Жером уйдёт, это не станет большой проблемой, ведь у нас достаточно игроков на эту позицию», — цитирует Румменигге Goal.com.Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Баварии» € 35 млн за Боатенга. Также на игрока сборной Германии претендует «Манчестер Юнайтед».