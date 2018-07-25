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"Бавария" подтвердила, что "ПСЖ" ведёт переговоры с Боатенгом
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о переговорах между защитником команды Жеромом Боатенгом и «Пари Сен-Жермен».
«В настоящий момент нет переговоров между клубами, но агенты Боатенга контактируют с «ПСЖ». Нам нужно подождать и посмотреть, удастся ли нам договориться о трансфере. Нам надо определить сумму, которая устроит обе стороны. В принципе, даже если Жером уйдёт, это не станет большой проблемой, ведь у нас достаточно игроков на эту позицию», — цитирует Румменигге Goal.com.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Баварии» € 35 млн за Боатенга. Также на игрока сборной Германии претендует «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат
«В настоящий момент нет переговоров между клубами, но агенты Боатенга контактируют с «ПСЖ». Нам нужно подождать и посмотреть, удастся ли нам договориться о трансфере. Нам надо определить сумму, которая устроит обе стороны. В принципе, даже если Жером уйдёт, это не станет большой проблемой, ведь у нас достаточно игроков на эту позицию», — цитирует Румменигге Goal.com.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Баварии» € 35 млн за Боатенга. Также на игрока сборной Германии претендует «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат
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