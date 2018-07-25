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"Бавария" подтвердила, что "ПСЖ" ведёт переговоры с Боатенгом

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о переговорах между защитником команды Жеромом Боатенгом и «Пари Сен-Жермен».

«В настоящий момент нет переговоров между клубами, но агенты Боатенга контактируют с «ПСЖ». Нам нужно подождать и посмотреть, удастся ли нам договориться о трансфере. Нам надо определить сумму, которая устроит обе стороны. В принципе, даже если Жером уйдёт, это не станет большой проблемой, ведь у нас достаточно игроков на эту позицию», — цитирует Румменигге Goal.com.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Баварии» € 35 млн за Боатенга. Также на игрока сборной Германии претендует «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат
Теги: Бавария ПСЖ Боатенг
Сегодня, 14:50
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№2 Написал: kirilmaiorov (Сегодня, 16:59) #
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Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
А в ЦСКА похоже нет председателя правления... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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