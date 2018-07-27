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Александр Головин: с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал свой переход в "Монако".

"Я очень счастлив присоединиться к "Монако". Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе", - цитирует Головина официальный сайт клуба.
Теги: Монако Головин
Сегодня, 16:14
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7
(2)
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
удачи парню и не твердой лавки.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: safonas (Сегодня, 17:21) #
  • +1
  •  (3)

удачи Сане, хотелось бы чтоб вырос действительно в звезду мирового масштаба


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (2)

красно-белый красно-белый красно-белый навсегда ! ))))) Удачи Сане от души ! )))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: naif Краснодарский край (Сегодня, 16:55) #
  • +2
  •  (4)

Надеемся на тебя Саша, надеюсь и у нас начнут появляться звездочки в мировом футболе


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Я не болею ни за один клуб в РФПЛ
Регистрация: 28.01.2009 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:52) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Головин звезда РФПЛ и это факт,сможет ли также играть как и за коней,вот в чем вопрос.Удачи ему.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: guyfox18
Удачи, Саня! Спасибо за все!)))


Пусть тебе повезет!!!!!!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 16:33) #
  • +4
  •  (4)

Удачи, Саня! Спасибо за все!)))
Регистрация: 19.10.2011 [жалоба]
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