Александр Головин: с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал свой переход в "Монако"."Я очень счастлив присоединиться к "Монако". Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе", - цитирует Головина официальный сайт клуба.