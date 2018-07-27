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Где же ты, «Тосно»? Куда разошлись игроки команды, которая сегодня должна была играть за Суперкубок, и исчезнувшего «Амкара» (2)
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Александр Головин: с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал свой переход в "Монако".
"Я очень счастлив присоединиться к "Монако". Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе", - цитирует Головина официальный сайт клуба.
"Я очень счастлив присоединиться к "Монако". Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе", - цитирует Головина официальный сайт клуба.
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