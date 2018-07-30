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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Головин не сыграет против "ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции 4 августа
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил, что Александр Головин не сыграет в матче за Суперкубок Франции с "ПСЖ".
Встреча пройдет 4 августа в Китае. Головин только в конце недели начнет тренироваться с командой.
Напомним, Головин перешел в клуб с Лазурного берега из ЦСКА за 30 миллионов евро. Его контракт с "Монако" рассчитан до лета 2023 года.
Спорт-Экспресс
Встреча пройдет 4 августа в Китае. Головин только в конце недели начнет тренироваться с командой.
Напомним, Головин перешел в клуб с Лазурного берега из ЦСКА за 30 миллионов евро. Его контракт с "Монако" рассчитан до лета 2023 года.
Спорт-Экспресс
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