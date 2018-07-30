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Головин не сыграет против "ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции 4 августа

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил, что Александр Головин не сыграет в матче за Суперкубок Франции с "ПСЖ".

Встреча пройдет 4 августа в Китае. Головин только в конце недели начнет тренироваться с командой.

Напомним, Головин перешел в клуб с Лазурного берега из ЦСКА за 30 миллионов евро. Его контракт с "Монако" рассчитан до лета 2023 года.

Спорт-Экспресс
Теги: Монако ПСЖ Головин
Сегодня, 15:21
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(2)
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 15:32) #
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Или редакторам постить нечего,или они сами за собой не следят. 27го числа уже постили. Мы все прочитали


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Совет Головину: Александр, Вы главное ВЫСЫПАЙТЕСЬ - спите часов по 9 -10 и все будет тогда в норме! НЕДОСЫП - самый страшный грех для футболиста и для любого спортсмена!

тут был один индивид с ником правдоруб(если не ошибаюсь).он не твой родной брат?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Совет Головину: Александр, Вы главное ВЫСЫПАЙТЕСЬ - спите часов по 9 -10 и все будет тогда в норме! НЕДОСЫП - самый страшный грех для футболиста и для любого спортсмена!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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