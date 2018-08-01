"Галатасарай" вслед за ЦСКА оказался от покупки Эрнандеса

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:40
Аркадий Дворкович: на данный момент невозможно уйти от государственного финансирования футбола
Аркадий Дворкович: на данный момент невозможно уйти от государственного финансирования футбола
02:10
Участникам Pussy Riot предъявили обвинение в проведении несогласованного массового мероприятия (1)
Участникам Pussy Riot предъявили обвинение в проведении несогласованного массового мероприятия (1)
Вчера, 23:43
Власти подали иски к подрядчику стадиона "Санкт-Петербург" (1)
Власти подали иски к подрядчику стадиона "Санкт-Петербург" (1)
Вчера, 23:23
Urogol: Абель Эрнандес не перейдет в ЦСКА из-за проблем с ахилловым сухожилием и коленом (4)
Urogol: Абель Эрнандес не перейдет в ЦСКА из-за проблем с ахилловым сухожилием и коленом (4)
Вчера, 22:39
В РПЛ установлен новый рекорд посещаемости стартового тура (3)
В РПЛ установлен новый рекорд посещаемости стартового тура (3)
Вчера, 22:14
Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео) (1)
Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео) (1)
Вчера, 22:05
Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКА (2)
Обороне явно выше. Оценки матча "Крылья Советов" - ЦСКА (2)
Вчера, 21:59
Максим Канунников: выхожу на поле с мыслью, что должен забить. Я же нападающий! (видео)
Максим Канунников: выхожу на поле с мыслью, что должен забить. Я же нападающий! (видео)
Вчера, 21:53
Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ (видео) (3)
Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ (видео) (3)
Вчера, 21:37
Виктор Гончаренко: аура на матче с "Крыльями Советов" была как в Лиге чемпионов (видео)
Виктор Гончаренко: аура на матче с "Крыльями Советов" была как в Лиге чемпионов (видео)
Вчера, 21:11
Владимир Москалев рассудит "Локомотив" и "Спартак" (2)
Владимир Москалев рассудит "Локомотив" и "Спартак" (2)
Вчера, 21:00
Матч "Крылья Советов" - ЦСКА посетили 39 137 зрителей (5)
Матч "Крылья Советов" - ЦСКА посетили 39 137 зрителей (5)
Вчера, 20:55
"Крылья Советов" и ЦСКА не забили голов (42)
"Крылья Советов" и ЦСКА не забили голов (42)
Вчера, 20:32
Евгений Гинер присутствует на матче "Крылья Советов" - ЦСКА (2)
Евгений Гинер присутствует на матче "Крылья Советов" - ЦСКА (2)
Вчера, 20:20
Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность (4)
Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность (4)
Вчера, 20:09
Президент "Наполи": 25 млн евро за Фернандеса – не проблема (10)
Президент "Наполи": 25 млн евро за Фернандеса – не проблема (10)
Вчера, 20:04
Будущее Луки Джорджевича определится в ближайшие дни (2)
Будущее Луки Джорджевича определится в ближайшие дни (2)
Вчера, 19:47
Сергей Милинкович-Савич: я остаюсь в "Лацио" (1)
Сергей Милинкович-Савич: я остаюсь в "Лацио" (1)
Вчера, 19:28
Бенедикт Хеведес стал игроком "Локомотива" (14)
Бенедикт Хеведес стал игроком "Локомотива" (14)
Вчера, 19:25
Александр Салугин: "Амкар" должен мне 5 зарплат (5)
Александр Салугин: "Амкар" должен мне 5 зарплат (5)
Вчера, 19:09
Алексей Игонин: лишними оказались те, кто уже ушел из "Зенита" (2)
Алексей Игонин: лишними оказались те, кто уже ушел из "Зенита" (2)
Вчера, 19:04
Хавьер Рибалта: планирую выучить русский язык
Хавьер Рибалта: планирую выучить русский язык
Вчера, 18:43
Денис Черышев может стать игроком "Эвертона" (2)
Денис Черышев может стать игроком "Эвертона" (2)
Вчера, 18:17
Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч с ЦСКА (1)
Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч с ЦСКА (1)
Вчера, 18:15
Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем (17)
Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем (17)
Вчера, 18:00
"Зенит" объявил о назначении Рибалты спортивным директором (21)
"Зенит" объявил о назначении Рибалты спортивным директором (21)
Вчера, 17:18
Агент Фернандеса: Марио не покинет ЦСКА (7)
Агент Фернандеса: Марио не покинет ЦСКА (7)
Вчера, 17:13
Дмитрий Ефремов: победу в Суперкубке мы уже оставили позади (1)
Дмитрий Ефремов: победу в Суперкубке мы уже оставили позади (1)
Вчера, 16:41
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (18)
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (18)
Вчера, 16:30
Агент: Хеведес - не самый лучший выбор для "Локомотива" (5)
Агент: Хеведес - не самый лучший выбор для "Локомотива" (5)
Вчера, 15:50
Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии (3)
Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии (3)
Вчера, 15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (19)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (19)
"Галатасарай" вслед за ЦСКА оказался от покупки Эрнандеса
"Галатасарай" вслед за московским ЦСКА отказался от покупки уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса.
По информации Fotospor, клуб из Турции был заинтересован в услугах нападающего, но отказался от трансфера из-за его здоровья.
ЦСКА, который также претендовал на форварда, передумал его покупать, потому что Эрнандес провалил медицинское обследование. Врачи выявили у него проблемы с ахилловым сухожилием и коленом.
Футболист находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне нападающий выступал за "Халл Сити". Он сыграл десять матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.
"Газета.ру"
По информации Fotospor, клуб из Турции был заинтересован в услугах нападающего, но отказался от трансфера из-за его здоровья.
ЦСКА, который также претендовал на форварда, передумал его покупать, потому что Эрнандес провалил медицинское обследование. Врачи выявили у него проблемы с ахилловым сухожилием и коленом.
Футболист находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне нападающий выступал за "Халл Сити". Он сыграл десять матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.