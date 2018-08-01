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"Галатасарай" вслед за ЦСКА оказался от покупки Эрнандеса

"Галатасарай" вслед за московским ЦСКА отказался от покупки уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса.

По информации Fotospor, клуб из Турции был заинтересован в услугах нападающего, но отказался от трансфера из-за его здоровья.

ЦСКА, который также претендовал на форварда, передумал его покупать, потому что Эрнандес провалил медицинское обследование. Врачи выявили у него проблемы с ахилловым сухожилием и коленом.

Футболист находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне нападающий выступал за "Халл Сити". Он сыграл десять матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

"Газета.ру"
Теги: Эрнандес Трансферы Галатасарай
Сегодня, 03:23
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