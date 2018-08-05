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Александр Головин провел первую тренировку в "Монако" (видео)

"Монако" опубликовал видео первой тренировки новичка команда Александра Головина, который перешел во французский клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро.

Игрок заключил с монегасками 5-летний контракт.

В первом туре чемпионата Франции "Монако" встретится на выезде с "Нантом" (11 августа).

Теги: Головин Монако
Сегодня, 10:46
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