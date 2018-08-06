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Кейсуке Хонда стал игроком австралийского "Мельбурн Виктори"

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда подписал контракт с "Мельбурн Виктори".

Как сообщает пресс-служба австралийского клуба, соглашение между с 32-летним японцем рассчитано на 1 год.

Зарплата Хонды в "Мельбурне" составит 2,9 миллиона долларов.

Последним клубом японца была мексиканская "Пачука", за которую он играл с 2017 по 2018 год.
Теги: Хонда
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