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"Манчестер Юнайтед" готов предложить за Боатенга 45 млн фунтов

Защитник "Баварии" Джером Боатенг может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Sky Sports, игроком интересует "Манчестер Юнайтед". Английский клуб готов заплатить за 29-летнего футболиста 45 млн фунтов.

Боатенгом также интересуется "ПСЖ".
Теги: Манчестер Юнайтед Бавария Боатенг
Сегодня, 15:49
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