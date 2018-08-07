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"Бавария" не готова продавать "МЮ" Боатенга за 25 млн евро

"Манчестер Юнайтед" предложил "Баварии" за защитника Джерома Боатенга 25 миллионов евро, но мюнхенцев эта сумма не устроила.

Требования "Баварии" – минимум 50 миллионов, сообщает SportBild.

"МЮ" также предлагал вариант с арендой игрока и последующим выкупом – "Бавария" отвергла эту идею.
Теги: Боатенг Бавария Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:06
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