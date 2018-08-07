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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Бавария" не готова продавать "МЮ" Боатенга за 25 млн евро
"Манчестер Юнайтед" предложил "Баварии" за защитника Джерома Боатенга 25 миллионов евро, но мюнхенцев эта сумма не устроила.
Требования "Баварии" – минимум 50 миллионов, сообщает SportBild.
"МЮ" также предлагал вариант с арендой игрока и последующим выкупом – "Бавария" отвергла эту идею.
Требования "Баварии" – минимум 50 миллионов, сообщает SportBild.
"МЮ" также предлагал вариант с арендой игрока и последующим выкупом – "Бавария" отвергла эту идею.
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