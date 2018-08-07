"Бавария" не готова продавать "МЮ" Боатенга за 25 млн евро

"Манчестер Юнайтед" предложил "Баварии" за защитника Джерома Боатенга 25 миллионов евро, но мюнхенцев эта сумма не устроила.Требования "Баварии" – минимум 50 миллионов, сообщает SportBild."МЮ" также предлагал вариант с арендой игрока и последующим выкупом – "Бавария" отвергла эту идею.