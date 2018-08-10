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Тиагу Алькантара перейдет в "Реал"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара продолжит карьеру в "Реале", сообщает Onda Cero.

Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро. Игрок является воспитанником "Барселоны".

Альканатра в прошлом сезоне провел 32 матча за "Баварию" и забил семь мячей, отдав четыре голевые передачи.
Теги: Реал Бавария Трансферы
Вчера, 22:37
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