"Айнтрахт" - "Бавария": Ребич начнёт матч за Суперкубок Германии в запасе

Стали известны составы, в которых "Айнтрахт" и мюнхенская "Бавария", в которую экс-тренер франкфуртцев Нико Ковач перебрался летом, начнут матч за Суперкубок Германии. Лидер "Айтрахта" и герой ЧМ Анте Ребич остался в запасе.Реннов - Да Кошта, Абраам, Хасебе, Сальседо, Виллемс - Де Гузман, Торро - Гачинович, Фабиан - Аллер.Нойер - Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба - Мартинес, Алькантара - Роббен, Мюллер, Рибери - Левандовски.