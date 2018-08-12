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"Айнтрахт" - "Бавария": Ребич начнёт матч за Суперкубок Германии в запасе

Стали известны составы, в которых "Айнтрахт" и мюнхенская "Бавария", в которую экс-тренер франкфуртцев Нико Ковач перебрался летом, начнут матч за Суперкубок Германии. Лидер "Айтрахта" и герой ЧМ Анте Ребич остался в запасе.

"Айнтрахт": Реннов - Да Кошта, Абраам, Хасебе, Сальседо, Виллемс - Де Гузман, Торро - Гачинович, Фабиан - Аллер.

"Бавария": Нойер - Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба - Мартинес, Алькантара - Роббен, Мюллер, Рибери - Левандовски.
Теги: Айнтрахт Бавария
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