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"Бавария" Нико Ковача разнесла его бывший клуб в Суперкубке Германии

Голевой разгул в исполнении польского форварда "Баварии" Роберта Левандовски и примкнувших к нему партнёров Кингсли Комана и Тиаго Алькантары.

"Бавария" выиграла Суперкубок Германии, отомстив "Айнтрахту" за поражение в финале Кубка Германии. В мае как раз под руководством нового тренера "Баварии" Нико Ковача франкфуртцы победили мюнхенцев со счётом 3:1.

Суперкубок Германии

Финал

"Айнтрахт" – "Бавария" 0:5

Голы: Левандовски, 21, 26, 54, Коман, 63, Алькантара, 85.


"Айнтрахт": Реннов, Да Кошта, Абраам, Хасебе, Сальседо, Виллемс, Де Гузман (Ребич, 64), Торро, Гачинович, Фабиан (Блум, 64), Аллер (Йович, 76).

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен (Коман, 57), Мюллер (Горецка, 64), Рибери, Левандовски (Вагнер, 72).

Предупреждения: Хуммельс, 45+1, Абраам, 70.
Теги: Бавария Айнтрахт Ковач Левандовски
Вчера, 23:28
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№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:31) #
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