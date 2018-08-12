"Бавария" Нико Ковача разнесла его бывший клуб в Суперкубке Германии

Суперкубок Германии



Финал



"Айнтрахт" – "Бавария" 0:5



Голы: Левандовски, 21, 26, 54, Коман, 63, Алькантара, 85.

Голевой разгул в исполнении польского форварда "Баварии" Роберта Левандовски и примкнувших к нему партнёров Кингсли Комана и Тиаго Алькантары."Бавария" выиграла Суперкубок Германии, отомстив "Айнтрахту" за поражение в финале Кубка Германии. В мае как раз под руководством нового тренера "Баварии" Нико Ковача франкфуртцы победили мюнхенцев со счётом 3:1.: Реннов, Да Кошта, Абраам, Хасебе, Сальседо, Виллемс, Де Гузман (Ребич, 64), Торро, Гачинович, Фабиан (Блум, 64), Аллер (Йович, 76).: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Роббен (Коман, 57), Мюллер (Горецка, 64), Рибери, Левандовски (Вагнер, 72).: Хуммельс, 45+1, Абраам, 70.