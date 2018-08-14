Киевское "Динамо" победило "Славию" и вышло в раунд плей-офф отбора ЛЧ

Киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и пробилось в раунд плей-офф отбора.Украинская команда победила чехов на своём поле со счётом 2:0, в первой игре была зафиксирована ничья — 1:1.В раунде плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Аякс" — "Стандарт" (первая игра — 2:2).