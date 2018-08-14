Новости партнеров

Киевское "Динамо" победило "Славию" и вышло в раунд плей-офф отбора ЛЧ

Киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и пробилось в раунд плей-офф отбора.

Украинская команда победила чехов на своём поле со счётом 2:0, в первой игре была зафиксирована ничья — 1:1.

В раунде плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с победителем пары "Аякс" — "Стандарт" (первая игра — 2:2).
Теги: Динамо Киев Славия Стандард Аякс
Сегодня, 21:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Что именно?

Свиноёп.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: RenarTickle
Ну сейчас начнётся...

Что именно?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну сейчас начнётся...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.