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Несколько матчей предстоящего сезона Ла Лиги будут проведены в США и Канаде

Руководство испанской Ла Лига заключило договор с компанией Relevent Sports (компания,занимающаяся организацией и проведением International Champions Cup) о проведении матчей в США и Канаде.

Соглашение подписано на 15 лет. По его условиям несколько матчей в сезон будут проводиться в США и Канаде. Это будут топ-матчи с участием "Барселоны" или "Реала".

"Цель нашего сотрудничества – повышение интереса к футболу в Америке. Это большой шаг к популяризации этого вида спорта. Мы надеемся на серьезный рост перед предстоящего ЧМ-2026, который пройдет в Северной Америке", – заявил Стивен Росс, глава Relevent Sports.

El Pais
Теги: Реал Барселона
Сегодня, 13:59
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№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
ой.надо бы прядкину взять на вооружение такую практику.какой-нить оренбург с онджи в сша собрал бы тыщ 100 зрителей

А потом по окончании матча эти 100 тысяч человек прибили бы игроков Анжи с Оренбургом, или требовали назад деньги за купленные билеты. Так как собирались на шоу, а не на "рвотно-тягомотный футбол"
Цитата: Parshin
Какой ПОЗОР, какая деградация национальных первенств... Так пойдет, то скоро все Топовые команды будут выезжать играть матчи своих чемпионатов в США...
УЖАС, что делается!!! (((
Какой-то американский "Футбольный ГОЛливуд" устраивают (((

Главное в массовом спорте это результат и получение прибыли. В суперклубах это все на поток выставлено. Но руководители клубов хотят получать еще большие сверх доходы. Им нужен стимул. Когда команды одной страны доминируют в футболе больше 10 лет, нужно найти способ не стоять на месте или деградировать, а получать большие сливки, захватывая новые рынки, вовлекать новых людей. С этой точки зрения Рынок США очень лакомый кусок и футбол там не взял еще свою нишу, хотя если брать фанатскую среду на том же ЧМ 2018 в России, больше всего фанов именно оттуда посетили Россию. Значит интерес есть, остается только подогреть его. А у кого это еще лучше получится чем как у суперклубов Реала, Барселоны или Атлетико??? С этой точки зрения они все делают правильно....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№3 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
чё за бреееееееееееееед
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (3)

Какой ПОЗОР, какая деградация национальных первенств... Так пойдет, то скоро все Топовые команды будут выезжать играть матчи своих чемпионатов в США...
УЖАС, что делается!!! (((
Какой-то американский "Футбольный ГОЛливуд" устраивают (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ой.надо бы прядкину взять на вооружение такую практику.какой-нить оренбург с онджи в сша собрал бы тыщ 100 зрителей


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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