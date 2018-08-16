Несколько матчей предстоящего сезона Ла Лиги будут проведены в США и Канаде

Руководство испанской Ла Лига заключило договор с компанией Relevent Sports (компания,занимающаяся организацией и проведением International Champions Cup) о проведении матчей в США и Канаде.Соглашение подписано на 15 лет. По его условиям несколько матчей в сезон будут проводиться в США и Канаде. Это будут топ-матчи с участием "Барселоны" или "Реала"."Цель нашего сотрудничества – повышение интереса к футболу в Америке. Это большой шаг к популяризации этого вида спорта. Мы надеемся на серьезный рост перед предстоящего ЧМ-2026, который пройдет в Северной Америке", – заявил Стивен Росс, глава Relevent Sports.