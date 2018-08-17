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Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе

Брат нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Матиас осужден на 2,5 года условно.

Такое наказание вынесено брату футболиста за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Адвокаты обвиняемого и обвинители пришли к соглашению, что Матиас в качестве наказания займется общественными работами – 8 часов в месяц он будет заниматься с детьми футболом в одной из школ.

Sports.ru
Теги: Тобол
Сегодня, 16:12
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№3 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
По 16 минут в день????
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
tiki,
в аргентине виши


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:25) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
это разве наказание? многим это вообще за счастье
хотя может он там обучать будет кого из гетто или фавел (не знаю как в аргентине называется)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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