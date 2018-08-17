Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе

Брат нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Матиас осужден на 2,5 года условно.Такое наказание вынесено брату футболиста за незаконное хранение огнестрельного оружия.Адвокаты обвиняемого и обвинители пришли к соглашению, что Матиас в качестве наказания займется общественными работами – 8 часов в месяц он будет заниматься с детьми футболом в одной из школ.