Головин в ближайшие дни приступит к беговым тренировкам в "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться после полученного 8 августа растяжения связок правого голеностопа.Сейчас Головин работает в тренажерном зале. В ближайшие дни оп приступит к беговым тренировкам.Ранее сам игрок сообщал, что операция ему не потребуется, а на восстановление уйдет 3-4 недели.