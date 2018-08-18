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Головин в ближайшие дни приступит к беговым тренировкам в "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться после полученного 8 августа растяжения связок правого голеностопа.

Сейчас Головин работает в тренажерном зале. В ближайшие дни оп приступит к беговым тренировкам.

Ранее сам игрок сообщал, что операция ему не потребуется, а на восстановление уйдет 3-4 недели.

Р-Спорт
Теги: Головин Монако
Сегодня, 12:13
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(0)
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
оно ему надо?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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