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Игрок "Динамо" Минск: обвинения в сдаче матча "Зениту" - бред. Недоброжелатели и футбол не включали
Полузащитник минского "Динамо" Никита Корзун после домашнего поражения от "Городеи" (0:2) в матче 18-го тура чемпионата страны назвал причины последних командных неудач.
- Насколько эта неудача связана с поражением 1:8 в Питере?
- Да никак она не связана. Это ж футбол: команда и побеждает, и уступает. Мы были героями, а через неделю стали, получается, лузерами. Лично я уже не думал о той встрече, перестраивался. Другой матч, другой турнир. Если зацикливаться на 1:8, то у нас так, как с "Городеей", все матчи будут проходить.
- Как вообще команда пережила случившееся в игре с "Зенитом"?
- Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди — и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.
- Ваша версия произошедшего в Питере?
- Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.
- Каково было читать версии о сдаче матча?
- Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно "переживать" за "Динамо", которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового…
- Что дальше?
- Опять же, забываем игру с "Городеей" и работаем дальше. Попытаемся собраться. Тренеры достучатся до команды. Начнем все с чистого листа. Мы можем показывать хороший футбол. У нас есть люди, которые могут это делать. И с ними мы можем добиваться результата, который нам нужен, - цитирует Корзуна "Прессбол".
- Насколько эта неудача связана с поражением 1:8 в Питере?
- Да никак она не связана. Это ж футбол: команда и побеждает, и уступает. Мы были героями, а через неделю стали, получается, лузерами. Лично я уже не думал о той встрече, перестраивался. Другой матч, другой турнир. Если зацикливаться на 1:8, то у нас так, как с "Городеей", все матчи будут проходить.
- Как вообще команда пережила случившееся в игре с "Зенитом"?
- Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди — и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.
- Ваша версия произошедшего в Питере?
- Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.
- Каково было читать версии о сдаче матча?
- Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно "переживать" за "Динамо", которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового…
- Что дальше?
- Опять же, забываем игру с "Городеей" и работаем дальше. Попытаемся собраться. Тренеры достучатся до команды. Начнем все с чистого листа. Мы можем показывать хороший футбол. У нас есть люди, которые могут это делать. И с ними мы можем добиваться результата, который нам нужен, - цитирует Корзуна "Прессбол".
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