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Игрок "Динамо" Минск: обвинения в сдаче матча "Зениту" - бред. Недоброжелатели и футбол не включали

Полузащитник минского "Динамо" Никита Корзун после домашнего поражения от "Городеи" (0:2) в матче 18-го тура чемпионата страны назвал причины последних командных неудач.

- Насколько эта неудача связана с поражением 1:8 в Питере?

- Да никак она не связана. Это ж футбол: команда и побеждает, и уступает. Мы были героями, а через неделю стали, получается, лузерами. Лично я уже не думал о той встрече, перестраивался. Другой матч, другой турнир. Если зацикливаться на 1:8, то у нас так, как с "Городеей", все матчи будут проходить.

- Как вообще команда пережила случившееся в игре с "Зенитом"?

- Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди — и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.

- Ваша версия произошедшего в Питере?

- Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.

- Каково было читать версии о сдаче матча?

- Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно "переживать" за "Динамо", которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового…

- Что дальше?

- Опять же, забываем игру с "Городеей" и работаем дальше. Попытаемся собраться. Тренеры достучатся до команды. Начнем все с чистого листа. Мы можем показывать хороший футбол. У нас есть люди, которые могут это делать. И с ними мы можем добиваться результата, который нам нужен, - цитирует Корзуна "Прессбол".
Теги: Динамо Минск Зенит
Сегодня, 09:58
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№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: foxship
Пересмотрите матч

пересмотри матч крылья-локомотив, кто там ползал?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:02) #
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online

foxship,
fizika ne mojet bit na nule< s chego vdrug?! v minske begali kak ugorelie, a tut vdrug vse , net fiziki. posle 60 minuti oni prosto brosili igrat/ ya ne govoryu chto vse sdali igru, no otdelnie igroki, a imenno zashitnik!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Пересмотрите матч. Минск начал "ползать" по полю к минуте 60-ой. Ничего не успевали, ни за кем не успевали. Физика на нуле. Вот и результат.

Если физика не помогает, надо изучать химию
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 10:26) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Пересмотрите матч. Минск начал "ползать" по полю к минуте 60-ой. Ничего не успевали, ни за кем не успевали. Физика на нуле. Вот и результат.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
достали уже заговорщики confused таблицу корректируйте!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:14) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: K I N G
Была бы сдача, всё решилось бы в основное время, без триллера с голами в овертаймах.

Знаток договорняков?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
«Кубань»
Была бы сдача, всё решилось бы в основное время, без триллера с голами в овертаймах.


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"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:00) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
все вам верят,не переживайте!


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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