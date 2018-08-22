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Матчи 1-го тура чемпионатов Испании и Италии в "Одноклассниках" посмотрели 4,6 млн человек

Матчи первого тура чемпионатов Испании и Италии по футболу в социальной сети "Одноклассники" посмотрели 4,6 млн человек.

Первый тур чемпионата Италии прошел с 18 по 20 августа, чемпионата Испании - с 17 по 20 августа. Пользователи социальной сети смогли увидеть 10 матчей испанской Ла лиги и пять встреч итальянской Серии А, суммарное количество просмотров составило 10,5 млн.

Аудитория матчей испанского первенства в социальной сети составила около 3 миллионов пользователей, чемпионата Италии - 2,5. Самой популярной трансляцией стал показ дебютного матча капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за "Ювентус" против "Кьево" (3:2), ее посмотрели 1,6 млн уникальных зрителей (общее количество просмотров - более 2 млн).

ТАСС
Теги: Испания Италия
Сегодня, 16:41
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 17:05) #
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online

интересно сколько матч премьер в выходные на платной основе посмотрело blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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