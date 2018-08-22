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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Матчи 1-го тура чемпионатов Испании и Италии в "Одноклассниках" посмотрели 4,6 млн человек
Матчи первого тура чемпионатов Испании и Италии по футболу в социальной сети "Одноклассники" посмотрели 4,6 млн человек.
Первый тур чемпионата Италии прошел с 18 по 20 августа, чемпионата Испании - с 17 по 20 августа. Пользователи социальной сети смогли увидеть 10 матчей испанской Ла лиги и пять встреч итальянской Серии А, суммарное количество просмотров составило 10,5 млн.
Аудитория матчей испанского первенства в социальной сети составила около 3 миллионов пользователей, чемпионата Италии - 2,5. Самой популярной трансляцией стал показ дебютного матча капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за "Ювентус" против "Кьево" (3:2), ее посмотрели 1,6 млн уникальных зрителей (общее количество просмотров - более 2 млн).
ТАСС
Первый тур чемпионата Италии прошел с 18 по 20 августа, чемпионата Испании - с 17 по 20 августа. Пользователи социальной сети смогли увидеть 10 матчей испанской Ла лиги и пять встреч итальянской Серии А, суммарное количество просмотров составило 10,5 млн.
Аудитория матчей испанского первенства в социальной сети составила около 3 миллионов пользователей, чемпионата Италии - 2,5. Самой популярной трансляцией стал показ дебютного матча капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за "Ювентус" против "Кьево" (3:2), ее посмотрели 1,6 млн уникальных зрителей (общее количество просмотров - более 2 млн).
ТАСС
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