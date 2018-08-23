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3 бывших игрока "Аякса" взяли 34-й номер в поддержку вышедшего из комы партнёра

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт, полузащитник «Наполи» Амин Юнес и защитник «Фиорентины» Кевин Дикс взяли себе на сезон 34-й номер в знак поддержки Абдельхаку Нури. Год назад футболист "Аякса" потерял сознание во время матча с "Вердером" и впал в кому.

Пару дней назад семья Нури рассказала, что экс-футболист открыл глаза и может коммуницировать с помощью рта и бровей.
Теги: Аякс
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